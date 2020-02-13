В Україні запрацював державний сервіс перевірки квитанцій

До державного сервісу перевірки квитанцій Check підключили всі основні державні органи. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook

До державного сервісу перевірки квитанцій Check підключили всі основні державні органи. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook

Як повідомив міністр, до сервісу на сторінці https://check.gov.ua вже підключені такі органи.

"Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто сплачувати послуги через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи", - написав Дубілет, інформує RegioNews.

За його словами, це буде заощадження і грошей, "бо часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через "місцеві" банки з гігантськими комісіями.

Зараз до сервісу Check приєднано вже три банки, в стадії підключення - ще 10 установ, додав Дубілет.