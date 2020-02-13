На Тернопільщині працівник поліції збив подружжя

Учора, 12 лютого, у Кременецькому районі під колесами автомобіля опинилася сімейна пара. Чоловік помер на місці, жінку госпіталізували.

Учора, 12 лютого, у Кременецькому районі під колесами автомобіля опинилася сімейна пара. Чоловік помер на місці, жінку госпіталізували.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області.



За попередньою інформацією, аварія трапилася 12 лютого орієнтовно о 19:10 в селі Великі Млинівці Кременецького району. За кермом автомобіля Mercedes перебував вільнонайманий працівник Кременецького відділу поліції-провідний інспектор сектору логістики.

Потерпілі йшли узбіччям дороги. Після наїзду чоловік 1971 року народження помер ще до приїзду швидкої допомоги, жінку госпіталізували з травмами середньої тяжкості.



Водія освідчили на стан алкогольного сп'яніння. Його затримали відповідно до статті 208 КПК.



На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Автопригода внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.





