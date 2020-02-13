У Лондоні виявили перший випадок зараження коронавірусом
"Аналізи ще одного пацієнта в Англії дали позитивний результат на новий коронавірус (COVID-19), як результат загальна кількість випадків захворювання у Великобританії досягла дев'яти", - заявив головний санітарний лікар країни Кріс Вітт.
Новий пацієнт заразився вірусом у Китаї. Зараз він перебуває в лондонському спеціалізованому центрі Національної системи охорони здоров'я, повідомляє RegioNews.
Раніше люди, які заразилися новим коронавірусом в інших містах країни, вже переводилися в лондонські лікарні.
За даними Daily Mail, новий пацієнт - жінка, імовірно, громадянка КНР, яка кілька днів тому прилетіла до Лондона.
Раніше ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19. Першу ж вакцину, здатну боротися проти смертельного коронавірусу з Китаю, обіцяють приблизно за 18 місяців.
В кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб. Станом на ранок 11 лютого в Китаї загинули 108 осіб, видужали 3 тис. 996. Загальна кількість заражень досягло 42 тис. 638, всього померли 1016 осіб.
11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.
- 19:47 13 лютого Tesla відкликає 15 тисяч бракованих кросоверів
- 19:25 13 лютого Різкого зростання захворювань на коронавірус за межами Китаю немає - ВООЗ
- 19:07 13 лютого У МВФ застопорилися за допомогою в $5 млрд для України
- 18:41 13 лютого У Білорусі вирішили прибрати з герба все, що нагадує Росію
- 18:39 13 лютого Голова Чернігівської ОДА "реформував" сходи у будівлі адміністрації
- 18:33 13 лютого У Львові на хабарі погорів посадовець Держпродспоживслужби
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання