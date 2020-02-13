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13 лютого 2020, 08:31

У Лондоні виявили перший випадок зараження коронавірусом

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13 лютого 2020, 08:31
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У Лондоні виявили перший у місті випадок захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я Великої Британії
Фото: flickr
У Лондоні виявили перший у місті випадок захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я Великої Британії

"Аналізи ще одного пацієнта в Англії дали позитивний результат на новий коронавірус (COVID-19), як результат загальна кількість випадків захворювання у Великобританії досягла дев'яти", - заявив головний санітарний лікар країни Кріс Вітт.

Новий пацієнт заразився вірусом у Китаї. Зараз він перебуває в лондонському спеціалізованому центрі Національної системи охорони здоров'я, повідомляє RegioNews.

Раніше люди, які заразилися новим коронавірусом в інших містах країни, вже переводилися в лондонські лікарні.

За даними Daily Mail, новий пацієнт - жінка, імовірно, громадянка КНР, яка кілька днів тому прилетіла до Лондона.

Раніше ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19. Першу ж вакцину, здатну боротися проти смертельного коронавірусу з Китаю, обіцяють приблизно за 18 місяців.

В кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб. Станом на ранок 11 лютого в Китаї загинули 108 осіб, видужали 3 тис. 996. Загальна кількість заражень досягло 42 тис. 638, всього померли 1016 осіб.

11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.


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