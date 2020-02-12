Парубія допитали в ДБР
Про це Парубій написав на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.
"Щойно вийшов із приміщення Державного бюро розслідувань, де давав свідчення по справі щодо "перешкоджання виборчому праву" (стаття 157 Кримінального кодексу України) під час Парламентських виборів 2019 року", - написав Парубій.
За його словами, слідчі ДБР вбачають перешкоджання в тому, що він, як голова Верховної Ради України, звертався до правоохоронних органів із вимогою встановити чи перебували в Україні протягом останніх п‘яти років і чи мають право брати участь у виборах одіозні кандидати Клюєв, Кузьмін і Шарій.
"Нагадаю, що Центральна виборча комісія їх зареєструвала кандидатами в народні депутати і лише після мого запиту було встановлено, що вони не мають правових підстав балотуватися, а відтак ЦВК зняла їх з реєстрації. Справедливість було відновлено. Вважаю особистим досягненням, що мені вдалось цього добитися.
І ось тепер ДБР з цього приводу веде розслідування", - зазначив Парубій.
Нагадаємо, Верховний суд відновив колишнього заступника генерального прокурора часів Віктора Януковича Рената Кузьміна - кандидатом в депутати на дострокових виборах в Раду. У той же час рішення Центральної виборчої комісії щодо скасування реєстрації відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом в народні депутати було визнано законним.
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