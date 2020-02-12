18:10  12 лютого
Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів від спецслужб РФ
18:46  12 лютого
Справа Шеремета: з'явилися результати експертизи відео з Дугар
16:39  12 лютого
Кабмін погодив нового губернатора Сумщини
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2020, 22:50

Парубія допитали в ДБР

Читайте также
на русском языке
12 лютого 2020, 22:50
Читайте также на русском языке
Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій дав свідчення в ДБР у справі щодо перешкоджання виборчому праву під час парламентських виборів 2019 року
Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій дав свідчення в ДБР у справі щодо перешкоджання виборчому праву під час парламентських виборів 2019 року

Фото:Facebook/Андрій Парубій

Про це Парубій написав на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

"Щойно вийшов із приміщення Державного бюро розслідувань, де давав свідчення по справі щодо "перешкоджання виборчому праву" (стаття 157 Кримінального кодексу України) під час Парламентських виборів 2019 року", - написав Парубій.

За його словами, слідчі ДБР вбачають перешкоджання в тому, що він, як голова Верховної Ради України, звертався до правоохоронних органів із вимогою встановити чи перебували в Україні протягом останніх п‘яти років і чи мають право брати участь у виборах одіозні кандидати Клюєв, Кузьмін і Шарій.

"Нагадаю, що Центральна виборча комісія їх зареєструвала кандидатами в народні депутати і лише після мого запиту було встановлено, що вони не мають правових підстав балотуватися, а відтак ЦВК зняла їх з реєстрації. Справедливість було відновлено. Вважаю особистим досягненням, що мені вдалось цього добитися.
І ось тепер ДБР з цього приводу веде розслідування", - зазначив Парубій.

Нагадаємо, Верховний суд відновив колишнього заступника генерального прокурора часів Віктора Януковича Рената Кузьміна - кандидатом в депутати на дострокових виборах в Раду. У той же час рішення Центральної виборчої комісії щодо скасування реєстрації відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом в народні депутати було визнано законним.


новости украины
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
Андрій Романенко
Координатор Центру в ДІЙ-Краматорськ
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal Epic War Music! "The whole world is my arena"
10 лютого 2020, 10:58
Всі відео »
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досье »