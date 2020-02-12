Опитування: як змінилося за рік економічне становище українських сімей
Українців спитали, як змінилося за останні 12 місяців економічне становище вашої сім'ї. Більшість відповіли, що воно дещо покращилося
Українців спитали, як змінилося за останні 12 місяців економічне становище вашої сім'ї. Більшість відповіли, що воно дещо покращилося
Як повідомляє RegioNews, серед тих, хто сказав "набагато покращилось" жителі Ужгорода, Сум, Києва та Івано-Франківська.
А от погіршилося економічне становище у жителів Одеси, Харкова і Сєвєродонецька.
Нагадаємо, більшість українців вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку.
Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.
Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування проведено на основі вибірки, яка включала 19200 респондентів.
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Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
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