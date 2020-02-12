ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі

Центральна виборча комісія зареєструвала чотирьох нових кандидатів у народні депутати на довиборах у Верховну раду в 179 виборчому окрузі (Харківська область)

Центральна виборча комісія зареєструвала чотирьох нових кандидатів у народні депутати на довиборах у Верховну раду в 179 виборчому окрузі (Харківська область)

Як повідомляє RegioNews, рішення було прийнято на засіданні ЦВК 12 лютого.

"Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року і встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів у народні депутати України", - йдеться в повідомленні ЦВК

зокрема, в якості кандидатів були зареєстровані Ірина Бондар (політична партія "Нові рубежі"), Валентина Захарова ("Блок опозиційних сил"), Ольга Коваленко ("Жінки за майбутнє") та Ігор Найда ("Українці разом").

ЦВК вже зареєструвала 14 кандидатів у народні депутати в 179 виборчому окрузі.

Нагадаємо, ЦВК призначив на 15 березня 2020 проміжні вибори народного депутата України на окрузі № 179 у Харківській області у зв'язку з припиненням повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Фурмана.