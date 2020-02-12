У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана

У посольстві США в Києві подякували колишньому очільнику Офісу президента Андрію Богдану за співпрацю під час перебування на посаді. Про це повідомила прес-служба посольства США в Twitter

У посольстві США в Києві подякували колишньому очільнику Офісу президента Андрію Богдану за співпрацю під час перебування на посаді. Про це повідомила прес-служба посольства США в Twitter