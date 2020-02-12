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12 лютого 2020, 19:40

У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана

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12 лютого 2020, 19:40
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У посольстві США в Києві подякували колишньому очільнику Офісу президента Андрію Богдану за співпрацю під час перебування на посаді. Про це повідомила прес-служба посольства США в Twitter
У посольстві США в Києві подякували колишньому очільнику Офісу президента Андрію Богдану за співпрацю під час перебування на посаді. Про це повідомила прес-служба посольства США в Twitter

Як повідомляє RegioNews, у дипломатичному відомстві висловили сподівання на продовження міцної співпраці з новим главою ОП Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

Новим очільником ОПУ був призначений помічник Зеленського з зовнішньополітичних питань Андрій Єрмак. За його словами, припинення війни на Донбасі залишається одним з пріоритетних напрямків роботи Офісу президента.


Володимир Зеленський США ОПУ Єрмак Богдан
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