18:10  12 лютого
Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів від спецслужб РФ
18:46  12 лютого
Справа Шеремета: з'явилися результати експертизи відео з Дугар
16:39  12 лютого
Кабмін погодив нового губернатора Сумщини
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2020, 18:32

У Житомирі народилася дівчинка-богатир

Читайте также
на русском языке
12 лютого 2020, 18:32
Читайте также на русском языке
Вага новонародженої – 5 кілограмів 200 грамів, зріст – 60 сантиметрів. У пологовому будинку немовля назвали Катериною-Великою
На фото: Ольга Кареліна з новонародженою донькою
Вага новонародженої – 5 кілограмів 200 грамів, зріст – 60 сантиметрів. У пологовому будинку немовля назвали Катериною-Великою

За словами завідувачки відділенням новонароджених Наталії Мадзігон, такі діти-богатирі з’являються на світ один раз на тисячу, пише Житомир.Online.

Немовля народилося природнім шляхом без кесаревого розтину і абсолютно здоровим. За статистикою, діти такої вікової категорії народжуються один на тисячу, а то й рідше.

Мама дівчинки Ольга Кареліна каже, що це третя її дитина. Двоє старших – хлопчик та дівчинка народилися із вагою 4-кілограми.

"Ми знали, що наша дитина буде більша, ніж звичайні діти, але така вага – сюрприз!, - розповіла пані Ольга. - Перші слова лікаря були: "Ого, як піврічна дитина!" Головне – наша дівчинка здорова і незабаром буде вже вдома".


#дівчинка-богатир
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
Андрій Романенко
Координатор Центру в ДІЙ-Краматорськ
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal Epic War Music! "The whole world is my arena"
10 лютого 2020, 10:58
Всі відео »
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досье »