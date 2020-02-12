У Житомирі народилася дівчинка-богатир

Вага новонародженої – 5 кілограмів 200 грамів, зріст – 60 сантиметрів. У пологовому будинку немовля назвали Катериною-Великою

На фото: Ольга Кареліна з новонародженою донькою

Вага новонародженої – 5 кілограмів 200 грамів, зріст – 60 сантиметрів. У пологовому будинку немовля назвали Катериною-Великою

За словами завідувачки відділенням новонароджених Наталії Мадзігон, такі діти-богатирі з’являються на світ один раз на тисячу, пише Житомир.Online.

Немовля народилося природнім шляхом без кесаревого розтину і абсолютно здоровим. За статистикою, діти такої вікової категорії народжуються один на тисячу, а то й рідше.

Мама дівчинки Ольга Кареліна каже, що це третя її дитина. Двоє старших – хлопчик та дівчинка народилися із вагою 4-кілограми.

"Ми знали, що наша дитина буде більша, ніж звичайні діти, але така вага – сюрприз!, - розповіла пані Ольга. - Перші слова лікаря були: "Ого, як піврічна дитина!" Головне – наша дівчинка здорова і незабаром буде вже вдома".