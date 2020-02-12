Україна має видати паспорти понад 5 тисячам дітей-сиріт із Криму - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у тимчасово окупованому Криму залишилося більше 5 тисяч українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому необхідно подбати, щоб всі вони отримали українське громадянство.

Фото: сторінка Людмили Денісової у Facebook

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у тимчасово окупованому Криму залишилося більше 5 тисяч українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому необхідно подбати, щоб всі вони отримали українське громадянство.