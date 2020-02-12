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12 лютого 2020, 18:03

Україна має видати паспорти понад 5 тисячам дітей-сиріт із Криму - Денісова

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12 лютого 2020, 18:03
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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова  заявила, що у тимчасово окупованому Криму залишилося більше 5 тисяч українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Тому необхідно подбати, щоб всі вони отримали українське громадянство.
Фото: сторінка Людмили Денісової у Facebook
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова  заявила, що у тимчасово окупованому Криму залишилося більше 5 тисяч українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Тому необхідно подбати, щоб всі вони отримали українське громадянство.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Укрінформ.

"У нас є діти-сироти (на території ТОТ АР Крим - ред.) і діти, які позбавлені батьківського піклування. У них немає нікого, щоб їх за руку привезли сюди, щоб вони отримали паспорт громадянина України", - зазначила Денісова під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК та міста Севастополя.

Станом на 1 січня 2014 року таких дітей було понад 5 тисяч. За словами Денісової, необхідно продумати механізми, щоб ці діти отримали українське громадянство.


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