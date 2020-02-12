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Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів від спецслужб РФ
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12 лютого 2020, 18:10

Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів від спецслужб РФ

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12 лютого 2020, 18:10
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З Facebook і Instagram видалили більше сотні антиукраїнських акаунтів, які вели розвідслужби Росії
З Facebook і Instagram видалили більше сотні антиукраїнських акаунтів, які вели розвідслужби Росії

Як інформує адміністрація Facebook, із соцмереж видалили 78 аккаунтів Facebook, а також 29 груп, 11 сторінок і 4 аккаунта Instagram, які займалися дезінформацією щодо України і сусідніх з нею країн.

Автори облікових записів видавали себе за місцевих і намагалися впливати на громадську думку всередині країни, повідомляє RegioNews.

Деякі з них представлялися як місцеві журналісти і намагалися налагодити контакт з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами в регіоні.

Адміністратори сторінок зазвичай постили контент російською, англійською та українською мовами. Вони поширювали фейки стосовно громадських діячів України, дій Росії в Сирії, а також про нібито витік даних з СБУ про етнічну напруженість в окупованому Криму і про малайзійський "Боїнг", збитий над Україною в 2014 році.

Нагадаємо, месенджер WhatsApp припинить працювати на мільйонах смартфонів по всьому світу в 2020 році, оскільки завершує підтримку функціонування в старих iPhone і в телефонах із застарілою операційною системою (ОС) Android, а також в гаджетах з ОС Windows Mobile


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