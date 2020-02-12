Суд заарештував рахунки «Київметробуду»

СБУ викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар

СБУ викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар

Посадовців підозрюють у тому, що вони поклали виділені на будівництво метро гроші на депозит і отримували з них відсотки, повідомила пресслужба СБУ.

"На банківські рахунки підприємств накладено арешти на понад 2,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні. Відповідне рішення ухвалено для попередження сумнівних операцій з бюджетними коштами.

Наразі триває досудове розслідування у справі про можливе заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво метрополітену, зокрема через безпідставне розміщення 1,7 млрд грн на депозитних рахунках у банку. За версією слідства, зацікавлені особи отримали 139 млн грн процентів за вкладом.

Нагадаємо, учора СБУ провела обшуки у "Київметробуді".