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12 лютого 2020, 17:53

Суд заарештував рахунки «Київметробуду»

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12 лютого 2020, 17:53
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СБУ викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар
СБУ викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар

Посадовців підозрюють у тому, що вони поклали виділені на будівництво метро гроші на депозит і отримували з них відсотки, повідомила пресслужба СБУ.

"На банківські рахунки підприємств накладено арешти на понад 2,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні. Відповідне рішення ухвалено для попередження сумнівних операцій з бюджетними коштами.

Наразі триває досудове розслідування у справі про можливе заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво метрополітену, зокрема через безпідставне розміщення 1,7 млрд грн на депозитних рахунках у банку. За версією слідства, зацікавлені особи отримали 139 млн грн процентів за вкладом.

Нагадаємо, учора СБУ провела обшуки у "Київметробуді".


#Київметробуд
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