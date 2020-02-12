Знов замінували: у Києві евакуювали центральний залізничний вокзал

Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці

Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці

Центральний залізничний вокзал у Києві евакуйовано через анонімне повідомлення про нібито його замінування, повідомляє пресцентр Укрзалізниці у Facebook.

"Роботу Центрального залізничного вокзалу у Києві тимчасово обмежено. Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - заявили в УЗ.

За повідомленням відомства, поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.