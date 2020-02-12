У Росії колишній топ-чиновник наклав на себе руки у залі суду

Ексначальник управління автотранспорту ФСВП Віктор Свиридов вистрілив в себе після винесення вироку у справі про вимагання

Ексначальник управління автотранспорту ФСВП Віктор Свиридов вистрілив в себе після винесення вироку у справі про вимагання

Як повідомляє RegioNews, ці дані підтвердив адвокат Свиридова Григорій Іванищев.

Колишній топ-чиновник звинувачувався у вимаганні 10 млн рублів у колишнього заступника директора ФСВП Олександра Сапожнікова, пише РБК.

До вироку він перебував під підпискою про невиїзд.

Після слів судді про взяття під варту в залі суду Свиридов наклав на себе руки.

Нагадаємо, сьогодні нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині повідомили про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського.

У разі доведення провини, нардепу загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.