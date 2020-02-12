В Одесі на місці демонтованої меморіальної таблички прикріпили публікацію Шарія «Жуков. Великий вбивця»

В Одесі на вулиці Новосельського 64, активісти встановили нову табличку на місці, де нещодавно був барельєф маршалу Георгію Жукову.

Фото: видання 048.ua

В Одесі на вулиці Новосельського 64, активісти встановили нову табличку на місці, де нещодавно був барельєф маршалу Георгію Жукову.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання 048.ua.

На фасаді гуртожитку Одеського національного університету імені Мечникова з'явилося зображення Анатолія Шарія, лідера однойменної партії, а також частина тексту з його статті, написаної 9 травня 2011 року на сайті Обозреватель. У ній Анатолій Шарій різко висловлюється проти Георгія Жукова, називаючи його "кривавим монстром" і "великим вбивцею".

"Коли-небудь нащадки мільйонів героїв Вітчизняної війни викреслять ім'я цього "полководця" з книг про перемогу, тому що до великої перемоги нашого народу цей тип має вельми опосередковане відношення. Але 9 Травня, в День Перемоги, портрети вбивці, багатоженця і маніяка понесуть по вулицях звільнених міст онуки і правнуки тих, кого найбільший геній військової справи по недоумкуватості і боягузтву своєї перетворив на перегній" - написано в статті Анатолія Шарія.

Активісти розповіли, що так відреагували на спробу членів партії "Шарія" відновити демонтовану табличку на фасаді гуртожитку. Вони зазначили, що Шарій раніше виступав проти Жукова, називав його вбивцею і пропонував зносити його пам'ятники, а тепер захищає його.

Варто додати, що в Одесі 4 лютого демонтували останній пам'ятний знак Георгію Жукову.

Після чого партійці Анатолія Шарія намагалися наново встановити меморіальну табличку. Її установці перешкодили активісти, які також прийшли до гуртожитку.

"Ми як раз підходили до будівлі. Побачили чоловік 15 з символікою партії Шарія. Вони виготовили своїми силами табличку і намагалися її повісити. Але у них почалися трястися руки, табличка впала і розбилася. Довелося викинути її в сміттєвий бак" - прокоментував події журналістам один з активістів Дем'ян Ганул.