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12 лютого 2020, 17:25

Призначили нового голову Поліської митниці

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12 лютого 2020, 17:25
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Згідно з результатами конкурсу, ним став Сергій Панчук
Згідно з результатами конкурсу, ним став Сергій Панчук

Конкурс тривав протягом 45 днів та передбачав 3 етапи відбору, повідомляє Нова митниця. На посаду керівника претендувало 24 кандидати.


Сергій Панчук народився 24 квітня 1971 року у селі Підгородно Любомльського району Волинської області. Закінчив Луцький індустріальний інститут та Волинський державний університет. Перед призначенням працював першим заступником начальника Рівненської митниці ДФС. До цього понад 20 років працював на Волинській, Ягодинській, Львівській та Рівненській митницях.


У декларації Панчука – дві квартири, два гаражі, гідро цикл та два авта - "Ніссан" і "Мерседес".


#Поліська митниця #Сергій Панчук
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