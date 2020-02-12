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12 лютого 2020, 17:29

Екс-голова Харківської ОДА Юлія Світлична балотується у Раду

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12 лютого 2020, 17:29
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Екс-голова Харківської облдержадміністраці Юлія Світлична візьме участь у виборах по 179 окрузі, що відбудуться 15 березня
Фото: сторінка у Facebook Юлії Світличної
Екс-голова Харківської облдержадміністраці Юлія Світлична візьме участь у виборах по 179 окрузі, що відбудуться 15 березня

Про це, як повідомляє RegioNews, Світлична написала на своїй сторінці у Facebook.

"Прийняла рішення взяти участь у виборах. 179 округ. багато співпрацювали з людьми, але й ще багато чого необхідно зробити. Продовжимо", - йдеться в повідомленні.

Проміжні вибори народного депутата України в окрузі № 179 відбудуться 15 березня. Вибори відбудуться у зв'язку з призначенням Олексія Кучера, який представляв 179 округ у Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської облдержадміністрації. Кандидати в депутати можуть подати документи до Центральної виборчої комісії для офіційної реєстрації до 13 лютого включно.

Станом на 10 лютого ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України в ОВК № 179.

Зазначимо, у ЗМІ Світличну часто називають найближчою соратницею екс-голови Адміністрації президента Ігоря Райніна (з 2016-го по 2019-й роки).

З 2006 по 2009 рік Світлична працювала в Головному управлінні економіки Харківської ОДА, Райнін був в той час заступник начальника цього управління. З 2012 по 2014 рік Райнін і Світлична були держслужбовцями і працювали в приватних підприємствах. У квітні 2014-го Світлична стала директором Департаменту по підвищенню конкурентоспроможності регіону.

У листопаді 2014 Світличну призначили на посаду заступника голови Харківської ОДА. У квітні 2016-го Райнін, очолюючи ОДА, підвищив Світличну до першого заступника. З серпня 2016 року Світлична очолила Харківську ОДА до моменту свого звільнення в листопаді 2019 року.


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