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12 лютого 2020, 16:35

Бобри нищать дерева в історичному парку на Київщині

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12 лютого 2020, 16:35
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Зоологи кажуть, тварин привабила тиша і озеро з чистою водою. Працівники парку підраховують збитки від непроханих гостей
Зоологи кажуть, тварин привабила тиша і озеро з чистою водою. Працівники парку підраховують збитки від непроханих гостей

Протягом малого проміжку часу бобри погризли і звалили понад 20 дерев у історичному парку Кагарлик, йдеться в сюжеті ТСН .

Зоологи визначили: на озері живе ціла родина бобрів – 8 особин. В озері чиста вода і тваринам це дуже подобається. Ймовірно, тварини перекочували сюди з місцевої річки Росави.

Місцеві жителі не в захваті від такого сусідства. Дерева діаметром понад 20 см бобри зрізають менше ніж за добу. За кілька днів гризуни повалили дуб, який радував око більше ніж півстоліття. Перегризли також усі верби довкола озера. Тут не залишилося ні одного стоячого дерева.

Працівники парку бобрів тут бачать уперше. Щоби врятувати дерева обмотують їх залізною сіткою. Зоологи радять працівникам відловити тварин і переселити в інше місце подалі від парку.


#бобри #парки #Кагарлик
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