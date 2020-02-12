У Брюсселі міністри країн-членів НАТО обговорять загрози РФ
У середу, 12 лютого, в Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони країн НАТО, під час якої учасники обговорять відповіді на нові російські ракетні системи
У середу, 12 лютого, в Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони країн НАТО, під час якої учасники обговорять відповіді на нові російські ракетні системи
Як повідомляє RegioNews, за словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, "під час зустрічі учасники підведуть підсумки роботи, яка проводиться в НАТО, в контексті відповіді на нові російські ракетні системи".
За його словами, НАТО буде оборонною та збалансованою. НАТО не має наміру розгортати нові ядерні ракети в Європі, натомість - посилить готовність засобів протиповітряної і протиракетної оборони, буде вживати заходів з нарощування неядерних сил і засобів.
Головними темами зустрічі також є продовження тренувальної місії НАТО в Іраку, спільні дії країн-союзниць і країн-партнерів в Афганістані.
Раніше стало відомо, що Росія посилює морські позиції.
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Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
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