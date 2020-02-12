У Брюсселі міністри країн-членів НАТО обговорять загрози РФ

У середу, 12 лютого, в Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони країн НАТО, під час якої учасники обговорять відповіді на нові російські ракетні системи

У середу, 12 лютого, в Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони країн НАТО, під час якої учасники обговорять відповіді на нові російські ракетні системи