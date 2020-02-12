Жодних виборів в окупованому Донбасі: львівські депутати виступили з заявою до президента

Учора, 11 лютого, Львівська обласна рада ухвалила заяву щодо висловлювань помічника президента України Андрія Єрмака стосовно проведення місцевих виборів у 2020 році на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Фото із сайту Львівської обласної ради

Учора, 11 лютого, Львівська обласна рада ухвалила заяву щодо висловлювань помічника президента України Андрія Єрмака стосовно проведення місцевих виборів у 2020 році на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську обласну раду.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, висловлюємо глибоке занепокоєння заявою помічника президента України Андрія Єрмака щодо нового "пакету домовленостей" на наступний раунд переговорів у нормандському форматі, котрі передбачають "проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях наприкінці жовтня 2020 року", - йдеться у тексті заяви.

Депутати наголосили, що прийняте політичне рішення про розведення військ не покращило, а навпаки – погіршило ситуацію поблизу лінії розмежування на всій її протяжності. На міжнародних зустрічах високого рівня не вдалося домовитися навіть про припинення вогню.

Тому винесення у формі пропозиції до зустрічі в нормандському форматі ідеї проведення місцевих виборів на окупованому Росією Донбасі в 2020 році є відверто антиукраїнською дією по суті і російським сценарієм за формою.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, звертаємося до президента України Володимира Зеленського з вимогою провести службове розслідування стосовно посадових осіб офісу президента України, котрі пропонують антиукраїнські та незаконні ініціативи з проведення місцевих виборів у 2020 році у формі офіційних пропозицій до міжнародних зустрічей на високому рівні, а на час розслідування усунути їх від зовнішньополітичних питань, які з незрозумілих причин входять до кола їх обов’язків", - підкреслено у тексті.

Обранці закликали усіх службових осіб офісу президента України припинити консультації та просування незаконних ініціатив, котрі включають ідею проведення місцевих виборів на Донбасі. Жодних виборів на тимчасово окупованому Донбасі у 2020 році.