Уряд виділив 3,5 млрд грн на ремонт та будівництво шкіл

Мова йде про ремонт або завершення будівництва опорних та великих шкіл, закупівлю обладнання та оновлення інтер’єрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі

Фото: Кабмін

Мова йде про ремонт або завершення будівництва опорних та великих шкіл, закупівлю обладнання та оновлення інтер’єрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі