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12 лютого 2020, 16:23

Уряд виділив 3,5 млрд грн на ремонт та будівництво шкіл

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12 лютого 2020, 16:23
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Мова йде про ремонт або завершення будівництва опорних та великих шкіл, закупівлю обладнання та оновлення інтер’єрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі
Фото: Кабмін
Мова йде про ремонт або завершення будівництва опорних та великих шкіл, закупівлю обладнання та оновлення інтер’єрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі

Як повідомляє RegioNews, на фінансування проектів можуть претендувати будь-які опорні школи та інші школи, у яких навчається не менше 350 учнів.

Використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування з місцевих бюджетів:

  • фінансування шкіл у Києві, містах обласного значення, ОТГ з адміністративним центром у таких містах — 70% бюджетних коштів та 30% із місцевого бюджету.
  • фінансування в ОТГ та районах — 90% бюджетних коштів і 10% місцевих.
  • фінансування в селах/селищах зі статусом гірських та населені пункти на лінії зіткнення - відповідно, 95% і 5%.

За словами Гончарука, усі роботи та заходи мають бути завершені до 31 грудня 2020 року.

Раніше Гончарук анонсував інфраструктурну модернізацію в Україні.


Кабмін Гончарук школа
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