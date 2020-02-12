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12 лютого 2020, 15:29

На Прикарпатті перекрили рух транспорту через погані дороги

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12 лютого 2020, 15:29
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Сьогодні, 12 лютого, на Рожнятівщині люди частково перекрили рух громадського транспорту, пропускаючи службовий транспорт, автобуси і автомобілі з маленькими дітьми.
Фото зі сторінки Патрульної поліції у facebook
Сьогодні, 12 лютого, на Рожнятівщині люди частково перекрили рух громадського транспорту, пропускаючи службовий транспорт, автобуси і автомобілі з маленькими дітьми.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.

Мешканці частково перекрили рух транспорту у Креховичах на Рожнятівщині. Йдеться про дорогу національного значення Н-10 "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці". Таким чином люди мають намір привернути увагу влади до питання ремонту доріг у районі.

Акція протесту розпочалась о 13 годині. Приблизно тридцять місцевих мешканців безперервно рухалися пішохідним переходом на вул. 22 січня, частково пропускаючи службовий транспорт, автобуси і автомобілі з маленькими дітьми.

Станом на 15 годину рух транспорту відновлено.


рух транспорту перекриття
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