На Прикарпатті перекрили рух транспорту через погані дороги
Сьогодні, 12 лютого, на Рожнятівщині люди частково перекрили рух громадського транспорту, пропускаючи службовий транспорт, автобуси і автомобілі з маленькими дітьми.
Сьогодні, 12 лютого, на Рожнятівщині люди частково перекрили рух громадського транспорту, пропускаючи службовий транспорт, автобуси і автомобілі з маленькими дітьми.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.
Мешканці частково перекрили рух транспорту у Креховичах на Рожнятівщині. Йдеться про дорогу національного значення Н-10 "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці". Таким чином люди мають намір привернути увагу влади до питання ремонту доріг у районі.
Акція протесту розпочалась о 13 годині. Приблизно тридцять місцевих мешканців безперервно рухалися пішохідним переходом на вул. 22 січня, частково пропускаючи службовий транспорт, автобуси і автомобілі з маленькими дітьми.
Станом на 15 годину рух транспорту відновлено.
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