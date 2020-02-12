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12 лютого 2020, 15:26

З'ясувалося, де в київському метро з'явиться 4G

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12 лютого 2020, 15:26
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У березні 4G з'явиться на перших 8 станціях київського метрополітену. Про це повідомив радник міського голови Києва Максим Бахматов
Фото: flickr
У березні 4G з'явиться на перших 8 станціях київського метрополітену. Про це повідомив радник міського голови Києва Максим Бахматов

Як повідомляє RegioNews, мобільні оператори вже завезли перші партії спеціального обладнання для побудови мережі.

"Впровадження 4G у метро — це питання національного масштабу. Закон повинен виконуватися. Є юридичні процеси, яких необхідно дотримуватися. Якщо об’єднаємо зусилля всіх учасників цього процесу, проєкт буде втілено в анонсовані терміни", - пояснив Бахматов.

На березень 2020 року заплановано запуск 4G на станціях "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Сирець", "Дорогожичі", "Героїв Дніпра", "Мінська" та "Оболонь".

Раніше повідомляли, що наприкінці 2020 — на початку 2021 років 4G мають запустити на всіх станція метро.


метро Киев 4G
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