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12 лютого 2020, 16:35

У центрі Луцька поліція ігнорує салон інтимних послуг - депутат

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12 лютого 2020, 16:35
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Оскільки поліція не реагує на роботу салону інтимних послуг в центрі Луцька, депутатВолодимир Кучер звернувся з заявою до прокуратури
На фото: салон "Юнона" в Луцьку
Оскільки поліція не реагує на роботу салону інтимних послуг в центрі Луцька, депутатВолодимир Кучер звернувся з заявою до прокуратури

Про боротьбу народного обранця з "полуничним" бізнесом повідомляє ІА "Волинські новини".

"В центрі Луцька - салон інтимних послуг! Журналісти ТРК "Аверс", які проводили розслідування про роботу "Карамельки", розповіли мені, що заклад працює, а поліція навіть не реагує на виклики до салону, - обурюється Володимир Кучер. – Адже за статистикою місцевих поліцейських на всю Волинь – лише одна повія!"

Журналісти ТРК "Аверс" також поділилися враженнями від відвідин "Юнони" (так офіційно називається "Карамелька"). У приміщенні працює нелегальна сауна, продають алкоголь. У салоні перебувало 8 дівчат з клієнтами. Жодних дозвільних документів на роботу салону не знайшли.

Побачивши журналістів дівчата почали тікати і ховати любителів "солоденького". Журналісти викликали поліцію, але правоохоронці відмовилися проводити слідчі дії. Салон – приватна власність і вони не мають права щось з’ясовувати без дозволу власника.

Очільник прокуратури області Тарас Безрукий настроєний менш критично: "Прокуратура взяла інформацію депутата до уваги. Але треба розуміти, що не всі випадки такого роду є кримінальними. За більшість таких порушень передбачена адміністративна відповідальність".


#проституция новости Луцка
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