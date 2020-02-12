У центрі Луцька поліція ігнорує салон інтимних послуг - депутат

Оскільки поліція не реагує на роботу салону інтимних послуг в центрі Луцька, депутатВолодимир Кучер звернувся з заявою до прокуратури

На фото: салон "Юнона" в Луцьку

Оскільки поліція не реагує на роботу салону інтимних послуг в центрі Луцька, депутатВолодимир Кучер звернувся з заявою до прокуратури

Про боротьбу народного обранця з "полуничним" бізнесом повідомляє ІА "Волинські новини".

"В центрі Луцька - салон інтимних послуг! Журналісти ТРК "Аверс", які проводили розслідування про роботу "Карамельки", розповіли мені, що заклад працює, а поліція навіть не реагує на виклики до салону, - обурюється Володимир Кучер. – Адже за статистикою місцевих поліцейських на всю Волинь – лише одна повія!"

Журналісти ТРК "Аверс" також поділилися враженнями від відвідин "Юнони" (так офіційно називається "Карамелька"). У приміщенні працює нелегальна сауна, продають алкоголь. У салоні перебувало 8 дівчат з клієнтами. Жодних дозвільних документів на роботу салону не знайшли.

Побачивши журналістів дівчата почали тікати і ховати любителів "солоденького". Журналісти викликали поліцію, але правоохоронці відмовилися проводити слідчі дії. Салон – приватна власність і вони не мають права щось з’ясовувати без дозволу власника.

Очільник прокуратури області Тарас Безрукий настроєний менш критично: "Прокуратура взяла інформацію депутата до уваги. Але треба розуміти, що не всі випадки такого роду є кримінальними. За більшість таких порушень передбачена адміністративна відповідальність".