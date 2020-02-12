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12 лютого 2020, 15:17

Рука Москви дотяглася: в Одесі впав український прапор

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12 лютого 2020, 15:17
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В Одесі на Куликовому полі впав флагшток з державним прапором. Співробітники Південного Міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті припустили, що це була наруга над державними символами.
Фото: Facebook
В Одесі на Куликовому полі впав флагшток з державним прапором. Співробітники Південного Міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті припустили, що це була наруга над державними символами.

Про це повідомляється на сторінці Південного Міжрегіонального відділу УІНП у соцмережі Facebook, передає RegioNews.

У повідомленні зазначено, що на флагштоку э напис "дотяглася Рука Москви".

"Наші співробітники навіть оглянули флагшток і побачили, що болти, які скріплювали були навмисно розбовтані. Крім того, на паркані з'явилися листівки антиукраїнського змісту, які прославляють терористів і державу-агресора", - йдеться у повідомленні.

Співробітники УІНП вимагають від правоохоронних органів покарати винних і недопустити наруги у майбутньому. Сам прапор небайдужі громадяни підібрали з асфальту.


прапор наруга
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