Рука Москви дотяглася: в Одесі впав український прапор

В Одесі на Куликовому полі впав флагшток з державним прапором. Співробітники Південного Міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті припустили, що це була наруга над державними символами.

Фото: Facebook

В Одесі на Куликовому полі впав флагшток з державним прапором. Співробітники Південного Міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті припустили, що це була наруга над державними символами.