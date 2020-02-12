Зеленський зустрівся з Єврокомісаром з питань сусідства та розширення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Європейським комісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, який перебуває з візитом в Україні.

Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Європейським комісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, який перебуває з візитом в Україні.