Зеленський зустрівся з Єврокомісаром з питань сусідства та розширення
Як повідомляє RegioNews, під час зустрічі співрозмовники обговорили співпрацю України та Європейського Союзу й узгодили пріоритети взаємодії на поточний рік. Серед них – підписання Угоди про спільний авіаційний простір, початок переговорів про так званий промисловий безвіз, поглиблення співробітництва у цифровій сфері, взаємодія у рамках "Європейської зеленої угоди", початок системного оновлення додатків до Угоди про асоціацію.
Сторони обговорили прогрес у реалізації системних реформ в Україні, зокрема в контексті імплементації Угоди про асоціацію, та домовилися про подальшу підтримку з боку ЄС для забезпечення економічного зростання країни.
Володимир Зеленський зауважив, що Україна чекає на інвестиційну підтримку Європейського Союзу та держав – членів ЄС. Він також поінформував Олівера Варгеї про співпрацю України з МВФ.
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