У Кабміні розповіли, коли аграрії почнуть отримувати держвиплати

Аграріям почнуть виплачувати кошти у рамках державної підтримки агросектору з квітня. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький

Фото: Тарас Висоцкий

Аграріям почнуть виплачувати кошти у рамках державної підтримки агросектору з квітня. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький

Як повідомляє RegioNews, за його словами, загалом на розвиток агропромислового сектора з державного бюджету виділяється 4 мільярди 240 мільйонів гривень.

"З них на програму державної підтримки АПК передбачено 4 мільярди гривень, а 240 мільйонів гривень на створення фонду часткового гарантування кредитів під купівлю землі. З 4 мільярдів гривень передбачається виділити 1,2 мільярда гривень на програму компенсації кредитів, 1 мільярд гривень - на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки і обладнання, 1 мільярд гривень - на підтримку тваринництва, а також по 400 мільйонів гривень на садівництво і фермерство", - вказано у повідомленні.

Так, кошти після їх затвердження планується виділити у три етапи. Станом на зараз Кабінет міністрів ще не затвердив програму державної підтримки аграріїв. За словами урядовця, спочатку КМУ має прийняти постанову про розподіл цих коштів, після прийняти порядки розподілу коштів у кожному окремому напрямку і прийняти відповідні статті в бюджеті.

"Все це займе від одного до півтора місяця. І аграрії зможуть отримати гроші з квітня-місяця. Фінансування буде спрямоване на: здешевлення кредитів, підтримку розвитку фермерських господарств, підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства, надання кредитів фермерських господарствам, підтримку розвитку галуза тваринництва, здешевлення вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання тощо", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Кабміні закликали Раду включити до порядку денного проект уряду щодо кредитування фермерів.