У Запоріжжі СБУ провела обшуки в департаменті ЖКГ: шукали мільйон гривень

У Запоріжжі співробітники СБУ у середу, 12 лютого, провели слідчі дії в департаменті ЖКГ міської ради та двох фірмах. Мова йде про директора департаменту ЖКГ Сергія Польового, директора фірми технагляду та директора фірми-підрядника.

Фото: Видання «Акцент»

У Запоріжжі співробітники СБУ у середу, 12 лютого, провели слідчі дії в департаменті ЖКГ міської ради та двох фірмах. Мова йде про директора департаменту ЖКГ Сергія Польового, директора фірми технагляду та директора фірми-підрядника.