У Запоріжжі СБУ провела обшуки в департаменті ЖКГ: шукали мільйон гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Акцент".
Звинувачення висуваються за ст. 191 ККУ про привласнення і розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Мова йде про підозру у розкраданні і розтраті 1,1 мільйона гривень.
"Встановлено, що в період з червня по листопад 2017 одним з департаментів Запорізької міської ради було укладено 58 договорів з товариством з обмеженою відповідальністю з метою заміни насосів холодного і гарячого водопостачання, дренажних насосів у підвальних приміщеннях житлових будинків міста Запоріжжя. Роботи виконувалися за рахунок місцевого бюджету. За результатами проведених оглядів виявлено відсутність частини насосів і складової мережі водопостачання, які нібито були встановлені", - повідомляють в запорізькій поліції.
Крім того, правоохоронці встановили, що фактично підприємство придбало електричні насоси в іншої фірми в 1,5-2 рази нижче ціни, яка були відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт та фактично сплачені Департаментом. Загальна вартість шкоди, спричиненої злочинними діями зловмисників становить 1,1 мільйона гривень
Також повідомляється, що за місцем проживання фігурантів справи проводяться обшуки.
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