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12 лютого 2020, 13:53

У Запоріжжі СБУ провела обшуки в департаменті ЖКГ: шукали мільйон гривень

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12 лютого 2020, 13:53
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У Запоріжжі співробітники СБУ у середу, 12 лютого, провели слідчі дії в департаменті ЖКГ міської ради та двох фірмах. Мова йде про директора департаменту ЖКГ Сергія Польового, директора фірми технагляду та директора фірми-підрядника.
Фото: Видання «Акцент»
У Запоріжжі співробітники СБУ у середу, 12 лютого, провели слідчі дії в департаменті ЖКГ міської ради та двох фірмах. Мова йде про директора департаменту ЖКГ Сергія Польового, директора фірми технагляду та директора фірми-підрядника.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Акцент".

Звинувачення висуваються за ст. 191 ККУ про привласнення і розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Мова йде про підозру у розкраданні і розтраті 1,1 мільйона гривень.

"Встановлено, що в період з червня по листопад 2017 одним з департаментів Запорізької міської ради було укладено 58 договорів з товариством з обмеженою відповідальністю з метою заміни насосів холодного і гарячого водопостачання, дренажних насосів у підвальних приміщеннях житлових будинків міста Запоріжжя. Роботи виконувалися за рахунок місцевого бюджету. За результатами проведених оглядів виявлено відсутність частини насосів і складової мережі водопостачання, які нібито були встановлені", - повідомляють в запорізькій поліції.

Крім того, правоохоронці встановили, що фактично підприємство придбало електричні насоси в іншої фірми в 1,5-2 рази нижче ціни, яка були відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт та фактично сплачені Департаментом. Загальна вартість шкоди, спричиненої злочинними діями зловмисників становить 1,1 мільйона гривень

Також повідомляється, що за місцем проживання фігурантів справи проводяться обшуки.


обшук СБУ
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