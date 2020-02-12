Нацрада стягнула з радіостанцій-порушників майже 1,8 мільйона гривень

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за період дії мовних квот оштрафувала українські радіостанції на майже 1,8 млн грн

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за період дії мовних квот оштрафувала українські радіостанції на майже 1,8 млн грн

Як передає RegioNews, про це Укрінформу повідомила заступник голови Нацради Уляна Фещук.

"Загалом за період дії закону було накладено 29 штрафів на загальну суму приблизно 1,8 млн грн. Із них 21 штраф стосувався квоти пісень українською мовою - це становило приблизно 1,6 млн грн. У 2019 році ця частка значно зменшилась і фактично можна сказати, що торік Нацрада штрафів, на щастя, не накладала", – зазначила вона.

Водночас Фещук уточнила, що найбільшу кількість штрафів регулятор призначив 2017 року, тобто в перший рік дії квот на радіо, – це 17 штрафів. Тоді як у 2018 році, за даними Нацради, мовники отримали вже вісім штрафів за порушення квот, а в 2019-му – чотири штрафи на суму 7,5 тис. грн, які стосувалися місцевих мовників. Так, три з них були накладені за невиконання пісенної квоти, а ще один – за недотримання обсягу ведення передач державною мовою. При цьому заступник голови Нацради звернула увагу на те, що зменшується сума штрафів за недотримання квот.

"Якщо в 2017 році ця сума приблизно становила 70 тис. грн за невиконання квоти щодо частки пісень, то у 2019 році – близько 2 тис. грн. І, якщо серед порушників упродовж 2017–2018 років були переважно загальнонаціональні радіомовники, то у 2019-му – це чотири місцеві радіостанції. Тобто, як бачимо, тенденція позитивна. На жаль, штрафи є ефективною протидією порушенням, тому що будь-які попередження не є такими дієвими", – пояснила Фещук.

У свою чергу член Нацради Сергій Костинський додав, що на сьогодні регулятор уже зафіксував ознаки порушення мовних квот однією з місцевих радіостанцій і найближчими тижнями планує розглянути питання щодо призначення перевірки мовнику.

"Тобто такі інциденти з'являтимуться, але це вже не є систематичною проблемою. Ми в будь-якому разі вивчаємо ефіри всіх радіостанцій і звертаємо увагу на всі скарги від громадян. Також реагуємо на дописи у соцмережах, хоча формально це й не є офіційною комунікацією, але для нас важливо, щоби квоти працювали", – сказав він.

Водночас посадовець констатував, що тренд на зниження кількості порушень мовних квот стає можливим завдяки принциповій позиції Нацради, коли санкції застосовуються за будь-який доведений факт недотримання вимог законодавства – навіть якщо це одна пісня.

"На рівні мережевих радіостанцій квоти зараз працюють уже за замовчування, тобто на сьогодні це взагалі не є предметом дискусії. На рівні місцевих радіостанцій ще трапляються випадки, але вони поодинокі і пов'язані зазвичай із певними технічними проблемами. Нас тішить не розмір штрафів, які ми призначаємо, а те, що радіостанції виконують норми закону та не вимагають натомість якогось стимулювання з боку держави", – сказав Костинський.

ДОВІДКА: 8 листопада 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)".

Згідно з документом, квота на пісні українською мовою в радіоефірі щодоби та в часових проміжках із 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 вводилась поступово: протягом першого року їх мало бути щонайменше 25%, другого – 30%, третього – 35%. Ведення передач державною мовою протягом першого року дії закону мало становити 50%, другого – 55%, третього – 60%.

Санкцією за порушення вимог закону є стягнення штрафу у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. Його мовники зобов’язані сплатити до Державного бюджету упродовж 30-ти днів після ухвалення Нацрадою відповідного рішення.