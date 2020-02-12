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12 лютого 2020, 14:20

Вночі через мінера 13 поїздів збились з графіка

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12 лютого 2020, 14:20
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У середу, 12 лютого, по станції Городище через неправдиве повідомлення про мінування поїзда сполученням "Трускавець - Дніпро" було затримано 13 поїздів
У середу, 12 лютого, по станції Городище через неправдиве повідомлення про мінування поїзда сполученням "Трускавець - Дніпро" було затримано 13 поїздів

Як повідомили RegioNews у пресслужбі "Укрзалізниці", пасажирський поїзд №42 було зупинено о 03:15 ночі, затримки становили від 15 хвилин до 1,5 години.

"Чергова по вокзалу станції ім. Т.Шевченка отримала інформацію, що на гарячу лінію 102 зателефонував невідомий і повідомив про мінування цього поїзда. 700 пасажирів поїзда (серед яких маленькі діти) серед ночі були оперативно евакуйовані. Ці люди через злий жарт зловмисника три години під дощем були вимушені чекати на дозвіл продовжити подорож", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після проведення оперативних дій ДСНС міста Городище, групи піротехніків та групи кінологів міста Черкаси інформація про мінування поїзда №42 не підтвердилася, тому було надано дозвіл на посадку пасажирів і відправлення даного поїзда із станції.

За даними "УЗ", сума завданого збитку від затримки поїздів становить майже 60 тис. грн.


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