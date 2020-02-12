У Путіна відповіли на ідею Арахамії обміняти воду в Крим на Донбас
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН.
"Що стосується Криму - це російський регіон і, безумовно, в рамках існуючих програм розвитку забезпечується і водопостачання цього регіону. Якщо є якісь пропозиції щодо додаткового водопостачання на комерційній або іншій основі, вони можуть бути розглянуті", - сказав Пєсков, коментуючи слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про відновлення постачання води до Криму в обмін на Донбас.
Пєсков підкреслив, що Крим не може бути об'єктом "будь-яких розмінів".
"Щодо Донбасу - це внутрішньоукраїнська проблема, і ви знаєте, що ми робимо все можливе, щоб сприяти її врегулюванню", - додав він.
На уточнююче запитання, чи можливе відновлення контролю над кордоном в обмін на воду в Крим, Пєсков відповів: "Тему контролю за кордоном потрібно спочатку проголосувати з представниками Донбасу, представниками двох "самопроголошених республік". Без здійснення цих контактів дуже важко щось сказати. Поки що з великою часткою впевненості можна припустити, що вони будуть проти того, щоб міняти суть і сутність Мінських домовленостей, під якими також стоять візи представників цих двох регіонів".
Нагадаємо, раніше 12 лютого Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду на тимчасово окупований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна по Донбасу.
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