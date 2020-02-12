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12 лютого 2020, 13:32

Нардеп Федина прийшла в ДБР

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12 лютого 2020, 13:32
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У середу, 12 лютого, народний депутат від фракції Європейська солідарність Софія Федина прийшла в Державне бюро розслідувань
Фото: Софія Федина
У середу, 12 лютого, народний депутат від фракції Європейська солідарність Софія Федина прийшла в Державне бюро розслідувань

Як повідомляє RegioNews, під будівлею бюро проходить акція на підтримку Федини. У ній беруть участь народні депутати і громадські активісти.

Сьогодні слідчі ДБР повинні вручити їй повідомлення про підозру за фактами погроз президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 5 лютого Федину також викликали до Державного бюро розслідувань для проведення процесуальної дії.

Раніше в ГПУ направили проект повідомлення про підозру Федині через загрозу президенту Володимиру Зеленському. Повідомляється, що слідчі ДБР при оперативному супроводі СБУ направили в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо Зеленського.

6 лютого підозру оголосили волонтеру Марусі Звіробій.


Софія Федина ДБР
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