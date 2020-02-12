Кабмін розробив механізм для отримання добровольцями статусу УБД
Як повідомляє RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
"Уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань. До цього подекуди добровольці були вимушені в судах доводити, що захищали країну на Сході. Це відновлення справедливості. Добровольці матимуть пільги та соцгарантії як учасники бойових дій. Також вони зможуть отримати державну соціальну підтримку, отримати допомогу щодо соціальної та професійної адаптації після повернення з військової служби", - пояснив він.
Раніше уряд спростив набуття громадянства для добровольців.
Нагадаємо, закон про надання добровольцям статусу учасника бойових дій в парламентській газеті "Голос України" було опубліковано 24 грудня 2019 року.
Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.
- 22:50 12 лютого Парубія допитали в ДБР
- 20:00 12 лютого Опитування: як змінилося за рік економічне становище українських сімей
- 19:45 12 лютого ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі
- 19:40 12 лютого У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана
- 19:30 12 лютого Українці вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку - опитування
- 19:16 12 лютого У харківському зоопарку побудують туалет за майже 17 мільйонів
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання