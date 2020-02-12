Кабмін розробив механізм для отримання добровольцями статусу УБД

Добровольці, які брали безпосередню участь в АТО, зможуть отримати статус учасника бойових дій

Фото: Кабмін

Добровольці, які брали безпосередню участь в АТО, зможуть отримати статус учасника бойових дій

Як повідомляє RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань. До цього подекуди добровольці були вимушені в судах доводити, що захищали країну на Сході. Це відновлення справедливості. Добровольці матимуть пільги та соцгарантії як учасники бойових дій. Також вони зможуть отримати державну соціальну підтримку, отримати допомогу щодо соціальної та професійної адаптації після повернення з військової служби", - пояснив він.

Раніше уряд спростив набуття громадянства для добровольців.

Нагадаємо, закон про надання добровольцям статусу учасника бойових дій в парламентській газеті "Голос України" було опубліковано 24 грудня 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.