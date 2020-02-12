На Миколаївщині селяни збунтували проти створення ОТГ: погрожують перекрити трасу

В Єланецькому районі Миколаївської області жителі кількох сіл зібралися на сходку, щоб прийняти рішення щодо створення об'єднаної територіальної громади.

Фото: Видання "Мій місто"

В Єланецькому районі Миколаївської області жителі кількох сіл зібралися на сходку, щоб прийняти рішення щодо створення об'єднаної територіальної громади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтернет-видання "Мой город".

Зібрання відбулося в середу, 12 лютого. Люди обурилися планами Миколаївської облдержадміністрації по створенню ОТГ, адже там не врахували їхні побажання щодо створення громади з центром в селі Возсіятське.

Місцеві жителі виступають за створення ОТГ, яке буде включати такі села як Водяно-Лорино, Возсіятське і Малодворянка. Провести таке зібрання люди вирішили через те, що в опублікованому нещодавно перспективному плані облдержадміністрації, не враховані їхні вимоги.

Варто додати, що на зустріч запрошували і голову обладміністрації Олександра Стадника, однак ні його, ні кого-небудь з ОДА на зустрічі не було.

Також вартозазначити, що люди налаштовані перекривати трасу у разі якщо обласна влада не почує і не врахує їхні вимоги щодо створення об'єднаної громади.