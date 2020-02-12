Українці стали щасливішими на тлі зростання песимізму в світі - опитування

Станом на кінець 2019 року 51% українців вважали себе щасливими, а 18% - навпаки. Про це свідчать дані міжнародного опитування Gallup International, який в Україні проводив КМІС

Станом на кінець 2019 року 51% українців вважали себе щасливими, а 18% - навпаки. Про це свідчать дані міжнародного опитування Gallup International, який в Україні проводив КМІС

Як передає RegioNews, посилаючись на РБК-Україна, таким чином, індекс щастя становив + 33% проти + 8% в 2017 (у 2018 році це питання в Україні не ставилося).

Порівняльні показники індексу щастя в Україні в 2017 і 2019 роках

Згідно з даними опитування, з 2014 року в світі спостерігається неухильне падіння індексу щастя, який розраховується як різниця між відсотком щасливих і відсотком нещасних людей. Зокрема, він знизився з 64% в 2014 році до 48% в 2018 році. У 2019 цей показник залишився тим же, що і в 2018 році, тобто 48%.

Наскільки щасливою або нещасною людиною ви себе почуваєте в зв'язку з подіями у вашому особистому житті?

Як зазначається, більше половини респондентів країн, де проводилося дослідження (59%) відповіли позитивно, кожен десятий (11%) вважає себе нещасним. Трохи більше четвертої частини опитаних (28%) вважають себе ні щасливими, ні нещасними. Середній індекс склав 48%. Таким чином, в Україні він трохи нижче, ніж в світі в цілому (нижче так званого "світового індексу щастя"), відзначається в опитуванні.

За словами соціологів, ступінь економічного розвитку ще не робить сприйняття особистого життя людьми більш щасливою, а економічні труднощі - нещасливою.

Згідно з наведеними даними, навіть наявність або відсутність військових конфліктів в тому чи іншому регіоні світу на сприйняття свого життя щасливим або нещасним впливає мало, якщо конфлікт не відбувається безпосередньо в місцевості проживання. Таким чином особисте життя людини певною мірою автономне від зовнішніх впливів.

Крім того, генеральний директор КМІС Володимир Паніотто підкреслив, що на англійській мові питання було таким: "In general, do you personally feel very happy, happy, neither happy nor unhappy, unhappy or very unhappy about your life?".

"І хоча прямий переклад happy це щастя, але в цьому контексті воно переводилося як "задоволеність життям". Тому цей індекс хоча і називається "Глобальний індекс щастя", але, можливо, він ближче до задоволеності життям. І на рівень щастя, і на рівень задоволеності життям впливає не тільки рівень забезпеченості, але і рівень домагань. Можна розглядати щастя як дріб, у чисельнику якого рівень забезпеченості, а в знаменнику - рівень домагань. Якщо рівень домагань низький, то люди можуть бути щасливими і при низькому рівні забезпеченості. І навпаки, зростання рівня домагань знижує рівень щастя. Тому в деяких бідних країнах рівень щастя може бути вищим, ніж в деяких багатих країнах ", - додав він.

Індекс щастя-2019



Дані: КМІС

ДОВІДКА: Глобальне опитування "Кінець року" систематично проводиться асоціацією незалежних дослідницьких агентств Gallup International. У листопаді 2019 року 45676 респондентів з 46 країн світу відповіли на питання: "Наскільки ви задоволені чи незадоволені своїм життям?". В Україні опитано 2043 респонденти.

У 2019 Україна зайняла 15 місце в міжнародному рейтингу оптимізму Gallup International з показником індексу 25 пунктів.