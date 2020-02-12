У Житомирі планують вирощувати австралійських раків
Промислове вирощування австралійського червонопалого рака планують у Житомирі, повідомляє сайт Житомирського національного агроекологічного університету.
"Досягнуто домовленості, що агенція Goodwill координуватиме реалізацію проєкту, а представники ГО Атошник відповідатимуть за будівництво акваферми та бізнес-складову проекту… Датські інвестори розглядають проект як перспективний та зацікавлені у фінансуванні його науково-дослідної та бізнес-складових", – йдеться у повідомленні.
Австралійські раки мають на 30% більше м’ясних ділянок, ніж звичайні річкові. Тому їх вирощування є економічно вигіднішим. За 6 місяців маса такого рака досягає 50-60 грамів, а дорослий рак може "дотягти" до 200-500 грамів і 40 сантиметрів довжини. Річковий рак доростає до таких розмірів лише за 3 роки. Роздрібна ціна кілограма "австралійців" - від 500 до 1000 гривень.
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