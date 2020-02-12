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12 лютого 2020, 12:58

У держсекретаря Мінінфраструктури провели обшуки – ЗМІ

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12 лютого 2020, 12:58
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У кабінеті державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака відбулися обшуки
Фото: Андрій Галущак
У кабінеті державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака відбулися обшуки

Як повідомляє RegioNews, цю інформацію LIGA.net підтвердило джерело у відомстві.

Нагадаємо, Галущак на посаді держсекретаря Мінінфраструктури з січня 2017 року. До цього він працював в НАК "Нафтогаз України", був радником керівника ЗАТ "Укргаз-енерго", працював директором інвестиційного департаменту "Укрзалізниці" в 2016-2017 роках.

У листопаді 2019 року відставки Галущака вимагала звільнена з посади заступника міністра інфраструктури Олександра Клітіна, звинувативши його в причетності до схем на УЗ.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій відповів тоді, що питань до Галущака немає.

Раніше ДБР та Генпрокуратура провели обшуки в Держлісагентстві.

Також СБУ прийшла з обшуками до "Київметробуду".


обшук Міністерство інфраструктури
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