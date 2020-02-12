Гончарук розповів про нове Боргове агентство

Уряд створив Боргове агентство для того, щоб Україна не мала проблем із погашенням раніше взятих запозичень

Фото: Кабмін

Уряд створив Боргове агентство для того, щоб Україна не мала проблем із погашенням раніше взятих запозичень

Як повідомляє RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

"Лише за 2019-й рік успішна реалізація Мінфіном Середньострокової стратегії управління держборгом дозволила зекономити близько 19 млрд грн видатків із обслуговування державного боргу. Ще кращих результатів очікуємо завдяки запуску Боргового агентства, яке буде максимально оперативно та ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом", - написав він.

За словами прем'єра, створення Боргового агентства – необхідна умова виконання плану дій уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів.

Гончарук пояснив, що така модель працює в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції.

Раніше Кабмін перерахував 163 млн на погашення боргів із зарплат шахтарям.