Гончарук розповів про нове Боргове агентство
Як повідомляє RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.
"Лише за 2019-й рік успішна реалізація Мінфіном Середньострокової стратегії управління держборгом дозволила зекономити близько 19 млрд грн видатків із обслуговування державного боргу. Ще кращих результатів очікуємо завдяки запуску Боргового агентства, яке буде максимально оперативно та ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом", - написав він.
За словами прем'єра, створення Боргового агентства – необхідна умова виконання плану дій уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів.
Гончарук пояснив, що така модель працює в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції.
Раніше Кабмін перерахував 163 млн на погашення боргів із зарплат шахтарям.
- 22:50 12 лютого Парубія допитали в ДБР
- 20:00 12 лютого Опитування: як змінилося за рік економічне становище українських сімей
- 19:45 12 лютого ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі
- 19:40 12 лютого У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана
- 19:30 12 лютого Українці вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку - опитування
- 19:16 12 лютого У харківському зоопарку побудують туалет за майже 17 мільйонів
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання