Порту Чорноморськ анулювали дозволи на роботи: в гавань не пустили комісію
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Головного управління Держпраці в Одеській області.
У Держпраці пояснили, що 4 лютого 2020 року в порту повинна була розпочатися планова перевірка дотримання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.
Керівництво підприємства, а саме виконуючий обов’язки директора порту Олександр Незнакомов, не допустило комісію. У зв'язку з цим Головне управління видало наказ "Про анулювання дозволів".
У Головному управлінні Держпраці нагадали, що в ДП "МТП "Чорноморськ" за 5 років були допущені 16 нещасних випадків пов'язаних з виробництвом, а саме:
- у 2016 році - 5 нещасних випадків, з них 3 з тяжкими наслідками;
- в 2017 році - 7 нещасних випадків, з них 3 з тяжкими наслідками;
- в 2018 році - 3 нещасних випадки;
- в 2019 році - 1 нещасний випадок.
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