На Тернопільщині на хабарі викрито правоохоронця
При отриманні 400 доларів США неправомірної вигоди викрито начальника сектора реагування патрульної поліції.
При отриманні 400 доларів США неправомірної вигоди викрито начальника сектора реагування патрульної поліції.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прокуратуру Тернопільської області.
Правоохоронець вимагав від громадянина 400 доларів США за повернення вилученого водійського посвідчення.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення працівнику поліції підозри за ч.3 ст.368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.
Нагадаємо, На Одещині звільнили начальника СІЗО та його заступника. Вони були фігурантами журналістського розслідування і після виходу фільму проти посадовців почала працювати внутрішня безпека.
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Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
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