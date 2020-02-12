"Дістав таки цих людей": Богдана проводжали з Офісу з піснею
Про це повідомляє RegioNews.
Зокрема, учасник групи Богдан Процишин заспівав кавер на пісню гурту "Наутілус Помпіліус" "Прогулянки по воді" під своэю назвою - "Прощай, Андрєй! Прівєт, Андрєй!".
Повний текст пісні виглядає так:
Сначала назначен был в Офис Андрей,
Но Андрей был не просто Андрей,
И Андрей доставал самых разных людей
И достал таки этих людей.
И Андрей закричал: "Я покину причал",
Я Андрей или я не Андрей.
И Спаситель ответил: спокойно, Андрей.
Ты, Андрей, не один здесь Андрей.
Видишь, там на горе - не достаточно мест
Под ней десятки сидят, кстати, каждый - Андрей,
А когда надоест, то, что каждый Андрей,
Найдется другой, найдется другой, найдется другой Андрей.
Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.
- 22:50 12 лютого Парубія допитали в ДБР
- 20:00 12 лютого Опитування: як змінилося за рік економічне становище українських сімей
- 19:45 12 лютого ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі
- 19:40 12 лютого У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана
- 19:30 12 лютого Українці вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку - опитування
- 19:16 12 лютого У харківському зоопарку побудують туалет за майже 17 мільйонів
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання