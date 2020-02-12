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12 лютого 2020, 12:21

"Дістав таки цих людей": Богдана проводжали з Офісу з піснею

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12 лютого 2020, 12:21
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Учасники програми "Група Продовженого Дна" випустили черговий гумористичний відеоролик, який на цей раз присвятили звільненю Андрія Богдана з посади Голови Офісу президента
Учасники програми "Група Продовженого Дна" випустили черговий гумористичний відеоролик, який на цей раз присвятили звільненю Андрія Богдана з посади Голови Офісу президента

Про це повідомляє RegioNews.

Зокрема, учасник групи Богдан Процишин заспівав кавер на пісню гурту "Наутілус Помпіліус" "Прогулянки по воді" під своэю назвою - "Прощай, Андрєй! Прівєт, Андрєй!".

Повний текст пісні виглядає так:

Сначала назначен был в Офис Андрей,
Но Андрей был не просто Андрей,
И Андрей доставал самых разных людей
И достал таки этих людей.
И Андрей закричал: "Я покину причал",
Я Андрей или я не Андрей.
И Спаситель ответил: спокойно, Андрей.
Ты, Андрей, не один здесь Андрей.
Видишь, там на горе - не достаточно мест
Под ней десятки сидят, кстати, каждый - Андрей,
А когда надоест, то, что каждый Андрей,
Найдется другой, найдется другой, найдется другой Андрей.

Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.


Андрей Богдан Андрей Ермак увольнение Офис президента
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