Адміністрацію КПІ спіймали на крадіжці понад мільйона бюджетних гривень

Адміністрацію інституту спецзв'язку та захисту інформації Київського політехнічного інституту підозрюють у змові з підрядником і крадіжці бюджетних коштів на тендері

Адміністрацію інституту спецзв'язку та захисту інформації Київського політехнічного інституту підозрюють у змові з підрядником і крадіжці бюджетних коштів на тендері

Про це свідчать матеріали кримінального провадження, відкритого проти Політеху, пише RegioNews.



Слідство встановило, що в середині серпня 2018 року керівництво Інституту спецзв'язку та захисту інформації за результатами тендеру закупило у ТОВ " Грін нетворкс" обладнання для навчального ситуаційного центру кібербезпеки за 2,2 млн грн. При цьому фірма "Грін нетворкс" все необхідне закупила в іноземного підприємства "Логін" лише за 1 млн грн., а решту - 1,2 млн грн - привласнили учасники схеми.

Відзначимо, що в КПІ розкрадали бюджетні кошти за такою ж схемою, як і в центрі кіберзахисту Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації. Тоді з бюджету пропало 36,5 млн грн.

В обох випадках в схемі брали участь вже згадані ТОВ "Грін нетворкс" і фірма "Логін", кінцевим власником якої є панамська корпорація "Макро Інвест Холдинг Корп". Фірму "Грін нетворкс" зареєстровано в Києві на громадянина Грузії Володимира Квілітая і грузинську фірма ТОВ "Грін Системс.