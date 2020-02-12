Адміністрацію КПІ спіймали на крадіжці понад мільйона бюджетних гривень
Про це свідчать матеріали кримінального провадження, відкритого проти Політеху, пише RegioNews.
Слідство встановило, що в середині серпня 2018 року керівництво Інституту спецзв'язку та захисту інформації за результатами тендеру закупило у ТОВ " Грін нетворкс" обладнання для навчального ситуаційного центру кібербезпеки за 2,2 млн грн. При цьому фірма "Грін нетворкс" все необхідне закупила в іноземного підприємства "Логін" лише за 1 млн грн., а решту - 1,2 млн грн - привласнили учасники схеми.
Відзначимо, що в КПІ розкрадали бюджетні кошти за такою ж схемою, як і в центрі кіберзахисту Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації. Тоді з бюджету пропало 36,5 млн грн.
В обох випадках в схемі брали участь вже згадані ТОВ "Грін нетворкс" і фірма "Логін", кінцевим власником якої є панамська корпорація "Макро Інвест Холдинг Корп". Фірму "Грін нетворкс" зареєстровано в Києві на громадянина Грузії Володимира Квілітая і грузинську фірма ТОВ "Грін Системс.
- 22:50 12 лютого Парубія допитали в ДБР
- 20:00 12 лютого Опитування: як змінилося за рік економічне становище українських сімей
- 19:45 12 лютого ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі
- 19:40 12 лютого У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана
- 19:30 12 лютого Українці вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку - опитування
- 19:16 12 лютого У харківському зоопарку побудують туалет за майже 17 мільйонів
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання