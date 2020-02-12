Як Ромео та Джульєтта: На Львівщині молода пара незаконно перетнула кордон

Молоду пару, яка поза пунктом пропуском незаконно перетнула кордон з Польщі в Україну, затримали прикордонники відділу «Шегині». Батьки дівчини проти таких стосунків, тож закохані знайшли нестандартний спосіб бути разом.

Фото із сайту Державної прикордонної служби України.

Молоду пару, яка поза пунктом пропуском незаконно перетнула кордон з Польщі в Україну, затримали прикордонники відділу «Шегині». Батьки дівчини проти таких стосунків, тож закохані знайшли нестандартний спосіб бути разом.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Хлопець - 20-річний харків'янин, працював за кордоном, де покохав 15-річну іноземку. Батьки дівчини були проти таких відносин, тому молодий чоловік знайшов специфічне рішення проблеми. Оскільки дівчина не мала выдповідних документів, молодик запропонував незаконно подолати кордон. Декілька днів пара ретельно планувала свій маршрут, чим привернула увагу оперативних співробітників, які і поінформували прикордонників про можливе правопорушення.

Іноземку передадуть польським правоохоронцям за угодою про реадмісію. А її повнолітнього супутника чекає відповідальність. Обставини правопорушення встановлюються.