18:10  12 лютого
Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів від спецслужб РФ
18:46  12 лютого
Справа Шеремета: з'явилися результати експертизи відео з Дугар
16:39  12 лютого
Кабмін погодив нового губернатора Сумщини
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2020, 11:53

Як Ромео та Джульєтта: На Львівщині молода пара незаконно перетнула кордон

Читайте также
на русском языке
12 лютого 2020, 11:53
Читайте также на русском языке
Молоду пару, яка поза пунктом пропуском незаконно перетнула кордон з Польщі в Україну, затримали прикордонники відділу «Шегині». Батьки дівчини проти таких стосунків, тож закохані знайшли нестандартний спосіб бути разом.
Фото із сайту Державної прикордонної служби України.
Молоду пару, яка поза пунктом пропуском незаконно перетнула кордон з Польщі в Україну, затримали прикордонники відділу «Шегині». Батьки дівчини проти таких стосунків, тож закохані знайшли нестандартний спосіб бути разом.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Хлопець - 20-річний харків'янин, працював за кордоном, де покохав 15-річну іноземку. Батьки дівчини були проти таких відносин, тому молодий чоловік знайшов специфічне рішення проблеми. Оскільки дівчина не мала выдповідних документів, молодик запропонував незаконно подолати кордон. Декілька днів пара ретельно планувала свій маршрут, чим привернула увагу оперативних співробітників, які і поінформували прикордонників про можливе правопорушення.

Іноземку передадуть польським правоохоронцям за угодою про реадмісію. А її повнолітнього супутника чекає відповідальність. Обставини правопорушення встановлюються.


кордон порушення
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
Андрій Романенко
Координатор Центру в ДІЙ-Краматорськ
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal Epic War Music! "The whole world is my arena"
10 лютого 2020, 10:58
Всі відео »
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досье »