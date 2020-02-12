Стрілянина в Мукачеві: один із затриманих вийшов на волю
Як повідомляє з посиланням на ТСН, минулі ніч на волі провів один з двох водіїв, яких днями затримали на в'їзді в Закарпатті після стрілянини в Мукачеві.
Як зазначається, Євген Дребітко напередодні вніс 315 тисяч гривень застави. Такий запобіжний захід на час слідства йому і іншому затриманому - Ігорю Смоляру обрав 10 лютого Ужгородський суд.
"Їм інкримінують опір поліції і замах на життя правоохоронців. Дребітко і Смоляр - єдині, хто опинився за гратами в результаті спецоперації силовиків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина за участю Артура Пашкуляк, якого пов'язують з екс-нардепом Михайлом Ланьо. В результаті інциденту двоє людей отримали вогнепальні поранення.
8 лютого на Закарпатті поліція провела спецоперацію по затриманню членів злочинного угруповання, в результаті якої затримано сім осіб.
11 лютого керівництво поліції міста було відсторонено від обов'язків.
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