Стрілянина в Мукачеві: один із затриманих вийшов на волю

Один з водіїв, яких затримали після стрілянини в Мукачеві, вніс заставу у розмірі 315 тисяч гривень

Один з водіїв, яких затримали після стрілянини в Мукачеві, вніс заставу у розмірі 315 тисяч гривень