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12 лютого 2020, 11:28

Парадокс. У харківському метро подвоїлися збитки після подорожчання

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12 лютого 2020, 11:28
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Збитки комунального підприємства "Харківський метрополітен" за 2019 рік склали 266,8 млн гривень, що вдвічі більше у порівнянні з 2018 роком
Фото: Скрін з сайту КП “Харківський метрополітен”
Збитки комунального підприємства "Харківський метрополітен" за 2019 рік склали 266,8 млн гривень, що вдвічі більше у порівнянні з 2018 роком

Про це RegioNews повідомили у “Харківському антикорупційному центрі” з посиланням на портал “Відкриті дані Харкова”.

“У харківського метрополітену склалась чудова парадоксальна залежність зростання збитків від підвищення вартості проїзду”, - зазначили активісти.

Вони нагадали, що на початку 2018 року вартість проїзду в харківському метро підвищили з 4 до 5 гривень. Збитки метрополітену за 2018 рік склали 131,1 млн.грн.

На початку 2019 року вартість проїзду в харківському метро підвищили з 5 до 8 гривень. Але і збитки метрополітену за 2019 рік стали ще більшими – 266,8 млн.грн.

В “ХАЦ” також нагадали, що Харківський міський голова Геннадій Кернес в жовтні 2019 року, пояснив збитки харківського метрополітену наступним чином: "Квитки викупили і коли ми дозволили купувати картки - всі почали купувати картки. Всі почали поповнювати картки по "старій" ціні перед самим підвищенням вартості проїзду. Через це. Ми звернули на це увагу і розібралися - все через ці картки. Все буде працювати".


метро
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