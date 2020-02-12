Парадокс. У харківському метро подвоїлися збитки після подорожчання
Про це RegioNews повідомили у “Харківському антикорупційному центрі” з посиланням на портал “Відкриті дані Харкова”.
“У харківського метрополітену склалась чудова парадоксальна залежність зростання збитків від підвищення вартості проїзду”, - зазначили активісти.
Вони нагадали, що на початку 2018 року вартість проїзду в харківському метро підвищили з 4 до 5 гривень. Збитки метрополітену за 2018 рік склали 131,1 млн.грн.
На початку 2019 року вартість проїзду в харківському метро підвищили з 5 до 8 гривень. Але і збитки метрополітену за 2019 рік стали ще більшими – 266,8 млн.грн.
В “ХАЦ” також нагадали, що Харківський міський голова Геннадій Кернес в жовтні 2019 року, пояснив збитки харківського метрополітену наступним чином: "Квитки викупили і коли ми дозволили купувати картки - всі почали купувати картки. Всі почали поповнювати картки по "старій" ціні перед самим підвищенням вартості проїзду. Через це. Ми звернули на це увагу і розібралися - все через ці картки. Все буде працювати".
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