Парадокс. У харківському метро подвоїлися збитки після подорожчання

Збитки комунального підприємства "Харківський метрополітен" за 2019 рік склали 266,8 млн гривень, що вдвічі більше у порівнянні з 2018 роком

Фото: Скрін з сайту КП “Харківський метрополітен”

Збитки комунального підприємства "Харківський метрополітен" за 2019 рік склали 266,8 млн гривень, що вдвічі більше у порівнянні з 2018 роком