Новий глава Офісу президента: Єрмак назвав пріоритети своєї роботи

Новопризначений глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ході сьогоднішнього свого брифінгу розповів, чим займатиметься на новій посаді

Новопризначений глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ході сьогоднішнього свого брифінгу розповів, чим займатиметься на новій посаді

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на трансляцію УНІАН.

За його словами, одним із пріоритетних напрямків його роботи залишиться припинення війни на окупованому Донбасі.

"По-перше, я не залишу ті напрямки, якими я керувався і займався останнім часом. Безумовно, сьогодні для ОП одним з пріоритетів є припинення війни на Донбасі. Тому цей напрям залишається пріоритетним. Зовнішньополітичні напрямки, безумовно залишаться в моєму увазі. Я буду займатися ними теж ", - сказав глава ОФ.

Також Єрмак підкреслив, що його планує більш ефективно працювати з губернаторами.

"Одним з напрямків, дуже важливим, буде регіональна політика. Ми будемо ще більш ефективно працювати з губернаторами. Команда губернаторів практично вже сформована. Це молоді професійні люди, вони мають конкретні завдання. Завдання ОП, щоб результати реформ, праці, відчув кожен громадянин" , - заявив Єрмак.

Він також додав, що хоче, щоб "Україна стала економічної Меккою".

"У нас є конкретні кроки і програми, як це зробити. Сьогодні це завдання отримали наші губернатори. Сьогодні цим займається уряд, все, хто залучений в роботу по поліпшенню інвестиційного клімату", - сказав він.

Він також зазначив, що ОПУ повинен стати "експертним офісом президента України, де сьогодні будуть сконцентровані найкращі кадри, найталановитіші, які допоможуть президенту виконувати його функцію і досягати результатів за всіма напрямами його діяльності".

Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.