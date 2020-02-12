Новий глава Офісу президента: Єрмак назвав пріоритети своєї роботи
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на трансляцію УНІАН.
За його словами, одним із пріоритетних напрямків його роботи залишиться припинення війни на окупованому Донбасі.
"По-перше, я не залишу ті напрямки, якими я керувався і займався останнім часом. Безумовно, сьогодні для ОП одним з пріоритетів є припинення війни на Донбасі. Тому цей напрям залишається пріоритетним. Зовнішньополітичні напрямки, безумовно залишаться в моєму увазі. Я буду займатися ними теж ", - сказав глава ОФ.
Також Єрмак підкреслив, що його планує більш ефективно працювати з губернаторами.
"Одним з напрямків, дуже важливим, буде регіональна політика. Ми будемо ще більш ефективно працювати з губернаторами. Команда губернаторів практично вже сформована. Це молоді професійні люди, вони мають конкретні завдання. Завдання ОП, щоб результати реформ, праці, відчув кожен громадянин" , - заявив Єрмак.
Він також додав, що хоче, щоб "Україна стала економічної Меккою".
"У нас є конкретні кроки і програми, як це зробити. Сьогодні це завдання отримали наші губернатори. Сьогодні цим займається уряд, все, хто залучений в роботу по поліпшенню інвестиційного клімату", - сказав він.
Він також зазначив, що ОПУ повинен стати "експертним офісом президента України, де сьогодні будуть сконцентровані найкращі кадри, найталановитіші, які допоможуть президенту виконувати його функцію і досягати результатів за всіма напрямами його діяльності".
Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.
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