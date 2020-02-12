У Львові впровадили унікальну систему збору шкідливого сміття

Ртутні термометри, лампи та батарейки можна безплатно здати у Львові. Їх вантажать на спеціальний транспорт, а потім відправляють на переробку.

Ртутні термометри, лампи та батарейки можна безплатно здати у Львові. Їх вантажать на спеціальний транспорт, а потім відправляють на переробку.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Як зазначають в управлінні екології та природних ресурсів ЛМР, ртутовмісні відходи та батарейки від населення приймають безкоштовно у певній кількості. Для зручності жителів по місту курсує Екобус.

"З 2014 року у Львові діє унікальна в Україні система збору небезпечних відходів. Йдеться, у першу чергу, про ртутомісні лампи, ртутні термометри та батарейки. Наразі це — єдина система, яка працює в Україні. Ртутні лампи ми повністю переробляємо та забираємо з них ртуть. Щодо батарейок, то львівське ДП «Бондарівка» є єдиним на сьогоднішній день підприємством, що отримало ліцензію на право здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами. Наразі готується перша відправка батарейок у Польщу на утилізацію. Варто сказати, що це будуть перші батарейки, які перетнуть кордон країни для утилізації. Зараз ми чекаємо лише на погодження з боку польського уряду" - зазначила начальниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.

Управління екології щомісяця оприлюднює графік розміщення Екобуса для збору небезпечних відходів від населення. Збір цих матеріалів безкоштовний для містян, проте є певні обмеження у кількості. Наразі тут шукають спосіб, завдяки якому можна приймати небезпечні відходи від населення в повному обсязі.

«Наразі усі батарейки, які зібрані на наших стаціонарних пунктах та на базі мобільних пунктів збору (Екобусів), привозять до нас на підприємство у спеціально облаштований склад небезпечних відходів. Там вони всі накопичуються для подальшого проведення утилізації. Оскільки в Україні немає жодного ліцензованого підприємства та жодної технології для утилізації небезпечних відходів, то з 2014 року, з часу початку програми збору такого роду відходів, накопичено 28 тонн батарейок», — розповів начальник дільниці ДП «Бондарівка» Олег Янчишин.



