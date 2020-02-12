ЄС виділить 25 млн на оцифровку України
Про це, як передає RegioNews з посиланням на УНІАН, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час спільного з комісаром Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варга брифінгу 12 лютого в Києві.
"Сьогодні віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Кулеба і єврокомісар підписали угоду про допомогу Європейського Союзу на 25 мільйонів євро в цифровізації нашої країни", - сказав він.
Як підкреслив прем'єр, це допоможе реалізувати плани про те, щоб протягом трьох років оцифрувати всі публічні послуги, і в цьому році перевести в онлайн 50 найпопулярніших послуг серед громадян.
Нагадаємо, 6 лютого 2020 року додаток державних послуг онлайн "Дія" стало доступним для скачування. У ньому доступні водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Повідомлялося, що Міністерство цифровий трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному додатку цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт і електронний студентський квиток.
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