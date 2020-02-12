Під Кабміном мітингують міжнародні перевізники

На вулиці Грушевського стоїть кілька десятків тягачів. Годиною раніше фури частково заблокували в’їзд до міста

На вулиці Грушевського стоїть кілька десятків тягачів. Годиною раніше фури частково заблокували в’їзд до міста