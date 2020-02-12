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12 лютого 2020, 10:15

Під Кабміном мітингують міжнародні перевізники

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12 лютого 2020, 10:15
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На вулиці Грушевського стоїть кілька десятків тягачів. Годиною раніше фури частково заблокували в’їзд до міста
На вулиці Грушевського стоїть кілька десятків тягачів. Годиною раніше фури частково заблокували в’їзд до міста

Організатори акції хочуть привернути увагу до необхідності подолання кризи в міжнародних перевезеннях, передає RegioNews.
«Якщо ви поважаєте громадян України, то консультуйтеся з перевізниками, - звернувся до чиновників Кабміну президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Леонід Костюченко.

Перевізники заговорили про страйк після того, як 1 січня 2020 року Мінінфраструктури ввело електронне бронювання дозволів на міжнародні перевезення. Представники перевізників говорять, що з ними не проводилося жодної консультації з цього питання. Між тим, система недосконала: ажіотаж і черги при бронюванні, а наслідок – довгі простої, скорочення рейсів на 5 тисяч і втрати понад 20 млн грн. Водії недоотримують зарплату, а замовники змушені довго чекати на необхідні їм вантажі.
Нині до Кабміну та на Бориспільську трасу продовжують з’їжджатися перевізники з різних регіонів України. Водії вимагають звільнення міністра інфраструктури та рішучих дій від прем'єр-міністра. Якщо до 11:00 вони не почують відповіді від урядовців, то обіцяють, що вся колона поїде до міста до Кабінету міністрів та продовжить свою акцію там.


#мітинг #перевізники
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