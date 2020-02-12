Мешканець Луганської області намагався вивезти в Росію частину військового гелікоптера Мі-24

У Луганській області контррозвідка Служби безпеки України попередила незаконне вивезення до Росії агрегату до військової авіаційної техніки

Фото: Служба безпеки України

У Луганській області контррозвідка Служби безпеки України попередила незаконне вивезення до Росії агрегату до військової авіаційної техніки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Так, оперативники спецслужби поблизу державного кордону в районі села Лозно-Олександрівка зупинили автомобіль мешканця Білокуракинського району. При огляді машини була виявлена кільова частина військового гелікоптера Мі-24. Чоловік планував перетнути кордон в об’їзд офіційних пунктів пропуску. На території РФ вантаж мав зустріти його подільник.

Натепер слідчі збирають докази протиправної діяльності чоловіка та його подільників, а також встановлюють джерела походження агрегату.