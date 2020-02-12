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12 лютого 2020, 09:44

На Львівщині в отелі отруїлись 14 людей

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12 лютого 2020, 09:44
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У Львівській області з підозрою на харчове отруєння госпіталізували 14 осіб, чотири з яких - діти
У Львівській області з підозрою на харчове отруєння госпіталізували 14 осіб, чотири з яких - діти

Про це RegioNews повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Інформація про госпіталізацію зазначених осіб в Сколівську ЦРЛ поступила рятувальникам 11 лютого.

Як повідомляється, всі постраждалі харчувалися в готелі "Рандеву" в с. Славське Сколівського району.

"11 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до Сколівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 14 осіб (з них 4 дитини), які харчувалися в готелі "Рандеву" у с. Славське Сколівського району", - йдеться у повідомленні.

В даний час проводиться комплекс протиепідемічних заходів.


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