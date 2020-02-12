На Львівщині в отелі отруїлись 14 людей

У Львівській області з підозрою на харчове отруєння госпіталізували 14 осіб, чотири з яких - діти

У Львівській області з підозрою на харчове отруєння госпіталізували 14 осіб, чотири з яких - діти